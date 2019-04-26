Умер художник-постановщик «Бригады» и «Ширли-Мырли» Валерий Филиппов

Художник-постановщик, народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщил Союз кинематографистов. Ему было 80 лет.

Филиппов работал со многими известными российскими режиссерами — Кареном Шахназаровым, Евгением Ташковым, Евгением Кареловым, Иваном Пырьевым и многими другими.

В 1989 году удостоен Государственной премии СССР за фильм «Холодное лето пятьдесят третьего…» режиссера Александра Прошкина.

Филиппов принимал участие в создании таких картин как ​«Принцесса цирка», «Ширли-Мырли», «Зимний вечер в Гаграх», «Братья Карамазовы», «Суета сует», «Коней на переправе не меняют», «Сохранившие огонь», «Однокашники», «Адъютант его превосходительства» и других.

Филиппов родился в1939 году в Москве, в 1959 году окончил Московскую художественную школу (института им. В. Сурикова при Академии Художеств СССР), а в 1965 году художественный факультет ВГИК. Художником-постановщиком на киностудии «Мосфильм» работал с 1967 года.