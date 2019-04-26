Правительство расширит полномочия РАН в долгосрочных исследованиях

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении полномочий Российской академии наук в разработке долгосрочных фундаментальных исследований. Об этом он сообщил на совещании по развитию кадрового потенциала в науке. Постановление опубликовано на сайте правительства.

По словам Медведева, в устав РАН также внесли изменения, которые позволяют предлагать решения для обновления содержательной части образования «в соответствии с приоритетами развития страны».

Премьер отметил, что теперь с академией будут согласовывать ликвидацию и реорганизацию научных учреждений, которые интересны РАН.