Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. Губкина

Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. Губкина

Опубликовано видео пожара в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте в Москве. Ролик размещен в сообществе «Moscow | Москва» во «ВКонтакте».

Видео: Сообщество «Moscow | Москва» / VK

Как сообщили РБК в ГУ МЧС по Москве, возгорание произошло на восьмом этаже административного здания по адресу Ленинский проспект, 65, корпус 1. Площадь возгорания составила около 80 кв. м. В 14:51 мск пожар был ликвидирован.

«В целях безопасности на период проведения работ людей из здания выводили. Информация о пострадавших не поступала», — уточнили в пресс-службе.

​В пресс-службе РГУ нефти и газа им. Губкина РБК заявили, что не комментируют инцидент до окончания внутреннего расследования.



