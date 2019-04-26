В Костроме подорвали банкомат Сбербанка

В Костроме неизвестные повредили банкомат и похитили из него денежные средства. Об этом сообщается на сайте УМВД по региону.

По предварительной информации, инцидент произошел 26 апреля в 3:45 мск. Двое неизвестных повредили банкомат, который был расположен на территории офиса кредитной организации. На сайте УМВД опубликованы фотографии, судя по которым речь идет о банкомате Сбербанка.

По данному факту правоохранители завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Полиция в настоящее время устанавливает все обстоятельства случившегося.

Представитель Сбербанка подтвердил «РИА Новости», что банкомат был подорван. В результате никто не пострадал. В связи с инцидентом работу в банке №8640/048 приостановили до 29 апреля для проведения следственных работ.