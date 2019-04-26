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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В Красноярском крае двух воспитательниц осудили за пытки детей иголками

В Красноярском крае суд обвинил двух воспитательниц детского сада №5 «Колосок» города Канска в истязании детей. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по региону.

По данным следствия, родители 4-х и 5-летних воспитанников средней группы детского сада обнаружили на их телах следы уколов от иголок в апреле 2017 года. Дети объяснили, что воспитательницы за плохое поведение наказывают их с помощью канцелярских кнопок.

Следователи установили, что в период с 2016 по 2017 года две работницы детсада в возрасте 40 и 49 лет кололи детей канцелярскими булавками в язык, ягодицы, руки, ноги и другие части тела в целях наказания.

По данному факту против женщин были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязания) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Воспитательницы свою вину не признали.

Суд назначил женщинам меру наказания в виде четырех лет тюремного заключения.

Теги: детский сад, воспитательница, пытки, уголовное дело
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