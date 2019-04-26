Марокко выдало России воевавшего на стороне ИГ уроженца Дагестана

Марокко экстрадировало в Россию уроженца Дагестана Рамазана Саламова, который воевал в рядах боевиков и скрывался от следствия. Об этом сообщается на сайте российской Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, в России его обвиняют по ч. 2 ст. 208 УК (участие в незаконных вооруженных формированиях). По версии следствия, Саламов сознательно вступил в незаконное вооруженное формирование в 2016 году.

После того как о его деятельности стало известно правоохранителям, он скрылся, в связи с чем суд постановил заключить Саламова под стражу. Позднее его объявили в международный розыск.

Гражданина России задержали в Марокко. В августе 2018 года Генпрокуратура направила в королевство запрос о его экстрадиции на родину. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ, Саламов поддерживал запрещенную группировку «Исламское государство» и воевал на ее стороне в Сирии.