В Омске умер брошенный дедом в печь двухлетний мальчик

В Омске скончался двухлетний мальчик, которого его родной дедушка попытался сжечь в печи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на областное управление министерства здравоохранения.

Как рассказали в управлении, врачи ожогового центра боролись за жизнь ребенка, пытались стабилизировать его состояние и проводили противошоковую терапию, однако 26 апреля мальчик умер.

В управлении СК по Омской области уточнили местному порталу «Город 55», что мальчик получил ожоги 50% тела 22 апреля в дачном доме, когда его 53-летний дедушка в состоянии алкогольного опьянения силой отобрал ребенка у своей жены и положил в печь.

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство и отправили мужчину в СИЗО на два месяца. Теперь дело могут переквалифицировать на статью об убийстве.