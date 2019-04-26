Умер исследователь-атомщик Ярослав Штромбах

На 70-м году жизни умер доктор технических наук, физик-атомщик Ярослав Штромбах. Об этом сообщила пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт».

Исследователь умер из-за продолжительной болезни.

Штромбах занимался исследованиями и разработками в области ядерной энергетики. Как сообщает пресс-служба, вся его жизнь была связана с Курчатовским институтом, где он начал работать после выпуска из МГТУ имени Н.Э.Баумана. В институте он занимал должность первого заместителя президента.

В 2013 году Штромбаху присудили Государственную премию за создание материалов с высокой устойчивостью перед радиацией для корпусов атомных реакторов и методов для увеличения их срока годности.

В 2016 году за выдающиеся заслуги исследователя наградили орденом Александра Невского.