Си Цзинпинь пообещал не девальвировать курс юаня в интересах Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал не девальвировать курс юаня ради решения внутренних проблем китайской экономики. Такое заявление он сделал на международном форуме «Один пояс, один путь».

«Китай не будет заниматься девальвацией юаня для того, чтобы решить свои проблемы», — сказал Си Цзиньпин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Пекин будет «улучшать механизм формирования курса юаня, чтобы рынок играл решающую роль в распределении ресурсов».

В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару до четырехлетнего минимума, до 6,40 юаней за доллар. Затем местный ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня.

Финансовые эксперты связывали это решение с тем, что китайский ЦБ намеренно пошел на этот шаг для стимулирования экспорта, официальный Пекин эти обвинения отрицал.

Международный форум «Один пояс, один путь» проходит в Пекине. Участие в нем принимают 37 мировых лидеров.