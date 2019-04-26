Умер один из самых титулованных баскетболистов в истории НБА

В возрасте 79 лет от болезни Паркинсона умер один из самых титулованных игроков в истории Национальной баскетбольной лиги (НБА) ​Джон Хавличек. Об этом пишет The Boston Globe.

Хавличек начал выступать в НБА в 1962 году и всю карьеру до 1978 года провел в «Бостон Селтикс». За это время он стал восьмикратным победителем турнира, четыре раза входил в первую символическую сборную сезона и 13 раз приглашался на Матч звезд.

После окончания карьеры игрока в 1978 году «Бостон» вывел его игровой номер — 17-й — из обращения. В 1982 году Хавличек вошел в Зал славы баскетбола, а в 1996 году был назван в числе 50 величайших игроков в истории НБА.