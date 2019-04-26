Си Цзиньпин назвал Путина «самым близким другом»

Лидер КНР Си Цзиньпин назвал президента России Владимира Путина своим «самым близким другом», который внес вклад «исторического значения» в развитие российско-китайских отношений. Об этом он заявил в ходе международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине, передает телеканал НТВ.

«Для китайского народа Путин — искренний и давний друг. А для меня лично Владимир Владимирович — самый близкий друг <...> Я ценю и дорожу нашей искренней дружбой», — подчеркнул он.

Си Цзиньпин отметил, что за шесть лет он встречался со своим российским коллегой более 30 раз.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что ждет китайского лидера в России с государственным визитом. По его словам, это станет ключевым событием в развитии двусторонних отношений.