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Артемий Лебедев показал непринятые варианты логотипа «ВКонтакте»

Дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в Telegram варианты разработанных его студией логотипов социальной сети «ВКонтакте», которые не были приняты в качестве итогового.

По словам Лебедева, всего было сделано 404 различных логотипа. Он напомнил, что разработка велась в 2011 году. «Это один из тех редких случаев, когда нам настолько стыдно за результат, что мы отказались от авторства», — отметил он.

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Дизайнер также добавил, что ему логотип «ВКонтакте» напоминает «то ли недо-Армани, то ли букву Ж с оторванной лапкой». «Но это отдельная история, как-нибудь в мемуарах расскажу», — заключил Лебедев.

Студия Артемия Лебедева была основана в 1995 году. Изначально она называлась WebDesign, а свое нынешнее название получила в 1998 году. Студия известна созданием интернет-сайтов для крупных и известных компаний, а также разработкой дизайнов арт-объектов, выставочных стендов и интерьеров. Среди ее клиентов были «Яндекс», «Газпром», «Евросеть», «Билайн», Samsung и др.

Теги: «ВКонтакте», логотип, Артемий Лебедев
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