Бастрыкин заявил о «смещении точек активности» террористов в Азию

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин прочитал лекцию студентам международно-правового факультета Московского государственного института международных отношений МИД России, в которой затронул вопрос угрозы от международного терроризма. Об этом сообщает пресс-служба СК на своем сайте.

В рамках своего выступления Бастрыкин заявил, что экстремистские и террористические группировки активно смещают точки своей активности с Ближнего Востока на Среднеазиатское и Азиатско-Тихоокеанское направления. «Трагическим примером и подтверждением данного факта является серия терактов на Шри­-Ланке, унесших несколько сотен жизней», — сказал он.

По словам главы СК, расследование преступлений, совершаемых членами подобных группировок, является приоритетной задачей ведомства. Он отметил особую необходимость координации с зарубежными спецслужбами для решения этой проблемы.

Также Бастрыкин подчеркнул, что российские правоохранительные органы продолжают активную работу, которая направлена на выявление лиц, возвращающихся из зон боевых действий в Россию, и привлечение их к уголовной ответственности.