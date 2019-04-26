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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Бастрыкин заявил о «смещении точек активности» террористов в Азию

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин прочитал лекцию студентам международно-правового факультета Московского государственного института международных отношений МИД России, в которой затронул вопрос угрозы от международного терроризма. Об этом сообщает пресс-служба СК на своем сайте.

В рамках своего выступления Бастрыкин заявил, что экстремистские и террористические группировки активно смещают точки своей активности с Ближнего Востока на Среднеазиатское и Азиатско-Тихоокеанское направления. «Трагическим примером и подтверждением данного факта является серия терактов на Шри­-Ланке, унесших несколько сотен жизней», — сказал он.

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По словам главы СК, расследование преступлений, совершаемых членами подобных группировок, является приоритетной задачей ведомства. Он отметил особую необходимость координации с зарубежными спецслужбами для решения этой проблемы.

Также Бастрыкин подчеркнул, что российские правоохранительные органы продолжают активную работу, которая направлена на выявление лиц, возвращающихся из зон боевых действий в Россию, и привлечение их к уголовной ответственности.

Теги: Александр Бастрыкин, терроризм, экстремизм, Азия
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