Продажи автомобилей Rolls-Royce в России выросли на 85%

С января по март 2019 года в России продали 24 автомобиля Rolls-Royce, согласно данным аналитического агентства «Автостат». По сравнению с прошлым годом продажи автомобилей марки в стране увеличились на 85%.

Самой популярной моделью у россиян стал внедорожник Cullinan с начальной стоимостью от 26 млн руб. На него приходится половина продаж бренда в первом квартале 2019 года — в России купили 12 таких автомобилей.

На втором месте по популярности оказался четырехместный купе Wraith. Восемь таких автомобилей в первом квартале приобрели по минимальной цене 25,1 млн руб.

Бренд также продал два экземпляра моделей Ghost и Phantom, а кабриолет Dawn с минимальной ценой 31,3 млн руб. не привлек внимание покупателей.

По данным «Автостат», десять автомобилей Rolls-Royce приобрели в Москве, три — в Подмосковье и Санкт-Петербурге, еще два — в Краснодарском крае. По одному автомобилю также купили в Чечне, Алтайском крае, Иркутской, Томской, Свердловской и Рязанской области.