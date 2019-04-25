Стрелявшего в кредитора из подводного ружья петербуржца осудили на 10 лет

Стрелявшего в кредитора из подводного ружья петербуржца осудили на 10 лет

Невский районный суд признал виновным жителя Санкт-Петербурга Виталия Бойцова, который попытался убить своего кредитора из подводного ружья. Его приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается на сайте петербургской прокуратуры.

По данным прокуратуры, Бойцов одолжил 300 тыс. руб. у своего знакомого. В июле 2018 года обвиняемый предложил встретиться. Бойцов взял с собой ружье для подводной охоты и гарпун к нему. По данным следствия, он собирался убить знакомого, так как не хотел отдавать ему долг. Когда кредитор заснул, обвиняемый выстрелил в него.

Мужчина остался жив, ему удалось вовремя оказать медицинскую помощь. Однако его здоровью был причинен тяжкий вред.

Бойцов полностью признал вину и принес извинения потерпевшему. Приговор пока не вступил в силу.