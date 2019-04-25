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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Политика ,  
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Глава Миноброны КНДР предложил заключить мир на Корейском полуострове

Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль предложил вместо перемирия заключить мир на Корейском полуострове. Об этом он заявил на VIII Московской конференции по международной безопасности. Видеозапись с его выступлением опубликована на канале Минобороны России в YouTube.

«Должны быть полностью устранены такие источники напряженности, как совместные военные учения с иностранными государствами, ввоз зарубежной военной техники. Наряду с этим при тесном взаимодействии стран — подписантов соглашения о перемирии следует активнейшим образом проводить переговоры о переходе из режима перемирия, являющегося де-юре состоянием войны, в режим мира», — сказал министр.

По словам Но​ Гван Чхоля, власти КНДР намерены «двигаться в сторону прочного мира» между Северной и Южной Кореей. Он отметил, что, кроме этого, полуостров «на принципах независимости мира и дружбы» будет развивать более тесные связи как с соседними странами, так и с мировым сообществом.

Но Гван Чхоль также добавил, что санкции США против КНДР — «плохой помощник в решении проблем». «Если им кажется, что какими-то санкциями они смогут поставить нас на колени, то это будет величайшей ошибкой с их стороны», — заключил министр.

Война на Корейском полуострове завершилась в 1953 году подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально Республика Корея и КНДР все еще находятся в состоянии войны.​

Видео: РБК

Теги: Корейский полуостров, мирное соглашение, международная конференция
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