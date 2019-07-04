X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау Дюрсо»

Компании планируют совместно развивать винный бренд «Русская лоза». Для алкогольного холдинга это возможность загрузить мощности под одного заказчика, для X5 Retail Grpoup — усиление в востребованной у потребителя категории

Территория завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо» (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау Дюрсо». Об этом говорится в совместном сообщении компаний, поступившем в РБК. Как следует из соглашения, СП будет заниматься развитием винного бренда «Русская лоза», который с 2016-го года принадлежал «Абрау-Дюрсо». По данным Роспатента, эту торговую марку алкогольный холдинг получил в мае 2018 года, ранее он принадлежал компании «Евростиль».

Вопросы, как будет оформлено СП, инвестиции сторон и станет ли ретейлер совладельцем производственной площадки, пока находятся в процессе обсуждения, уточняют компании. Пока стороны лишь договорились, что продукция будет эксклюзивно продаваться в магазинах X5 Retail Group.

Сегодня на полках уже представлено шесть наименований тихих вин «Русская лоза» в ценовом сегменте до 300 руб. В дальнейшем компании рассматривают возможность расширить продуктовую линейку бренда, в том числе в более высоких ценовых сегментах. Объемы производства и подробности сотрудничества в компаниях не уточняют.

Что получит «Абрау-Дюрсо» от сделки

Производство продукции бренда будет организовано на заводе в селе Сукко в Краснодарском крае.

Сотрудничество позволит «Абрау-Дюрсо» обеспечить загрузку завода в Сукко, объяснил РБК президент группы компаний Павел Титов. В прошлом году объем производства на нем составил около 7 млн бутылок, максимальная мощность предприятия составляет около 15 млн бутылок, отметил он. Для увеличения объемов производства было принято решение найти партнеров, заинтересованных в создании собственных торговых марок в коллаборации с «Абрау-Дюрсо», рассказал Титов. Такое партнерство обеспечивает гарантированный выкуп произведенной продукции для реализации партнером в своих магазинах, пояснил он.

Группа «Абрау-Дюрсо» за 2018 год увеличила производство на 17%, до 38,8 млн бутылок. Чистая прибыль холдинга за отчетный период увеличилась на 29%, до 1,07 млрд руб.

Что получит X5 Retail Group

В торговой сети «Пятерочка», которая является флагманским форматом группы с наибольшим количеством магазинов, собственные торговые марки (СТМ) и эксклюзивные торговые марки (ЭТМ) винной категории, включая зарубежные, занимают более 60%, заявил представитель X5 Retail Group. В категории тихих вин эта доля превышает 80%, потому что покупатель более избирательно подходит к выбору и сама категория менее зависима от брендов, уточнили в компании.

Как отметил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман, стратегические партнерства для компании — одно из приоритетных направлений при развитии отношений с поставщиками.

Аналогичное стратегическое партнерство с производителем-поставщиком X5 Retail Group заключила с Несвижским заводом детского питания (НЗДП). Сотрудничество началось в 2016 году, оно предполагало совместное владение торговыми марками, представленными в магазинах X5 Retail Group на эксклюзивной основе. Все мощности предприятия работают на ретейлера. Сейчас в магазинах группы представлено уже около 40 наименований молочных продуктов под совместными брендами — «Сарафаново», «Верховье» и «Маша и Медведь». В 2018 году на бренд «Сарафаново» приходилось 7–11% продаж группы по категориям молока, кефира и сметаны, а бренд «Верховье» обеспечил 5–6% продаж йогуртно-десертной группы, уточнили в компании.