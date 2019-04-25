Появилось видео обмена холодным оружием между Путиным и Ким Чен Ыном

Телеканал ТВЦ опубликовал видео, как президент Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын после переговоров во Владивостоке обменялись подарками — холодным оружием.

Видео: РБК

Северокорейский лидер подарил российскому президенту меч, который, по его словам, олицетворяет душу его народа. Путин в свою очередь передал Ким Чен Ыну шашку. Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава российского государства также рассказал Ким Чен Ыну, что в России не принято дарить оружие — и в итоге стороны символически обменялись монетками.

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