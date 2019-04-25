Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов

Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).

При этом спортсмен во время исполнения элемента использует так называемую удочку — оборудование, которое страхует от падения и помогает чуть дольше оставаться в воздухе при прыжке.

https://www.instagram.com/p/BwpYVeZIzMT/

Еще никто в истории фигурного катания не исполнял прыжок в пять оборотов. Как отмечает Eurosport, «близкие к идеалу попытки акселя в 4,5 оборота демонстрировали Юдзуру Ханю и Артур Дмитриев».

Максиму Белявскому 12 лет, он тренируется в ЦСКА в группе Сергея Давыдова. В прошлом году подросток попал в финал шоу «Ледниковый период. Дети».​