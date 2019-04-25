В Тверской области в результате ДТП с автобусом пострадали шесть человек

В Тверской области в результате ДТП с автобусом пострадали шесть человек

В Конаковском районе Тверской области 25 апреля при столкновении фуры и микроавтобуса пострадали шесть человек. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

ДТП произошло на 110-м км трассы М-10. Микроавтобус вез пассажиров по маршруту Конаково — Шереметьево. О причинах столкновения на данный момент не сообщается. В региональном СУСК отметили, что все шесть пострадавших были пассажирами микроавтобуса. ​

Следователи начали проверку по данному факту. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.