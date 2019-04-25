В Волгоградской области при пожаре в жилом доме погибли три человека

В Волгоградской области при пожаре в жилом доме погибли три человека

На хуторе Амелино Волгоградской области при пожаре в частном жилом доме погибли три человека. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

«Обнаружены погибшая 1929 года рождения, еще двое погибших 1957 года рождения», — отметил собеседник агентства.

В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что возгорание произошло в деревянном доме на всей площади (64 кв. м) с последующим обрушением кровли в 02:37 (01:37 мск).

Пожар удалось ликвидировать к 03:30 (02:30 мск). При разборе завалов были обнаружены тела погибших. При этом спасатели точное число погибших не назвали. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.



