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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Россиянин пошел под суд в США за домогательства к американке в самолете

Гражданину России и США Георгию Серегину предъявили обвинения в сексуальном насилии из-за домогательств к спящей 19-летней американке Рэйчел Вайнер в самолете. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным газеты, инцидент произошел 27 июля 2018 года. Девушка сидела рядом с 47-летним мужчиной на рейсе United Airlines Токио — Вашингтон. Отмечается, что Серегин начал приставать к ней, когда та начала засыпать. В судебных документах говорится, что Вайнер, проснувшись, оттолкнула его, после чего сообщила о домогательстве стюардессе.

После того как самолет приземлился в аэропорту Вашингтона, мужчину допросили агенты ФБР. Серегин признал, что он поднял подлокотник между сиденьями, накрыл одеялом себя и девушку и начал прикасаться к ней. Тем не менее мужчина настаивает, что он трогал девушку неосознанно, во сне. Вайнер обвиняет его во лжи.

Серегин в среду, 24 апреля, появился на слушании по данному делу. Его освободили после внесения залога. По телефону мужчина отказался комментировать дело, подчеркнула The Washington Post. Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела, Серегину грозит до 10 лет тюрьмы.

Теги: россиянин, домогательства, Самолет
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