СК начал проверку после обрушения стены жилого дома в Хабаровске

СК начал проверку после обрушения стены жилого дома в Хабаровске

Следователи начали проверку по факту обрушения стены жилого дома в Индустриальном районе Хабаровска. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел вечером 24 апреля. «Обрушилась внешняя стена двухэтажного 10-квартирного дома», — говорится в сообщении.

Следователи отметили, что ранее это здание было признано аварийным, а владельцы квартир были расселены, кроме одного мужчины, который отказался покидать свою жилье.

В СК уточнили, что в марте текущего года суд постановил принудительно выселить мужчину, однако до настоящего момента судебное решение исполнено не было.​