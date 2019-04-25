Умер актер Жан-Пьер Марьель

На 88-м году жизни скончался французский актер Жан-Пьер Марьель. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление его семьи.

Супруга актера Агата Марьель рассказала, что ее муж умер днем 24 апреля в больнице Сен-Клу после продолжительной болезни. Саму болезнь она не назвала.

Она также сообщила, что похороны Марьеля, о дате которых будет объявлено позже, пройдут в узком кругу.

Жан-Пьер Марьель родился 12 апреля 1932 года. За свою актерскую карьеру сыграл в более чем 150 фильмах. В частности, он исполнил роли в фильмах «Все утра мира», «Ограбление», «Взорвите банк», «Шагреневая кожа», «Вечернее платье» и «Серые души». Его семь раз номинировали на главную кинопремию Франции «Сезар» (трижды за главную роль и четырежды за роль второго плана), но Марьель так ни разу ее не получил. В 2007 году он был удостоен звания офицера Ордена Почетного легиона.