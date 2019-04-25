«Ман Сити» побил рекорд «МЮ» по голам за сезон среди английских клубов

«Ман Сити» побил рекорд «МЮ» по голам за сезон среди английских клубов

«Манчестер Сити», забив в гостевой встрече против «Манчестер Юнайтед» два мяча, установил новый рекорд среди аннглийский команд по забитым голам за сезон. Об этом сообщает спортивная аналитическая компания Opta Sports.

«Горожане» победили в дерби «МЮ» со счетом 2:0 в рамках 31-ого тура чемпионата Англии. Оба гола «Сити» забил во втором тайме — отличились Бернарду Силва и Лерой Сане.

Таким образом, число забитых «Манчестер Сити» голов в этом сезоне во всех турнирах достигло 157. Это новый рекорд по голам за сезон среди английских клубов. Прежнее достижение установил «Манчестер Юнайтед» в 2013/14.

В текущем сезоне «Ман Сити» принял участие в ряде официальных турниров — английской премьер-лиге (АПЛ), Лиге чемпионов (проиграл в 1/4 Тоттенхэму), Кубке Англии (сыграет в финале с Уотфордом), Кубке английской лиги (победил в финале «Челси») и Суперкубке Англии (обыграл «Челси»).