Суд в Москве вынес приговор украинцу за контрабанду частей для «Арматы»

Таганский районный суд Москвы признал гражданина Украины Андрея Гашенко виновным в попытке контрабанды конденсаторов для танков «Армата» и Т-90. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

«Ему назначили наказание в виде одного года и четырех месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — рассказала она. Поскольку подсудимый находился под стражей с конца мая 2018 года, его освободили в зале суда.

Гашенко задержали в Москве 31 мая 2018 года, заподозрив в попытке контрабанды запчастей для военной техники. В какую именно страну он собирался вывезти запчасти, не сообщалось. Адвокат, представляющий интересы гражданина Украины, подчеркивал, что его подзащитного задержали в городе, а не при прохождении границы. Контрабанда обычно квалифицируется на границе, пояснял он.

Как сообщает ТАСС, в ходе прений сторон прокурор просил приговорить Гашенко к 1,5 года колонии и штрафу в размере 500 тыс. руб. Сам подсудимый частично признал вину, поскольку, по его словам, «не знал об исключительно военном назначении конденсаторов», раскаялся в содеянном и попросил рассмотреть его дело в особом порядке.