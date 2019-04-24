Умер олимпийский чемпион Сиднея по гандболу Сергей Погорелов

На 45-м году жизни умер гандболист Сергей Погорелов, чемпион Европы, мира и Олимпийских игр. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

По данным портала «Быстрый центр», Погорелов перестал отвечать на телефонные звонки. Пришедшая к нему домой мать обнаружила его уже мертвым. Причина смерти спортсмена пока неизвестна.

Сергей Погорелов родился в 1974 году в Волгограде. Он окончил Волгоградскую государственную академию физической культуры. Профессиональную карьеру начал в волгоградском клубе «Каустик». В составе этой команды он четырежды становился чемпионом России.

С 1994 года Погорелов выступал за национальную сборную. В 1996 году вместе с командой он выиграл чемпионат Европы, в 1997 году — чемпионат мира. В 2000 году он вместе со сборной отправился на Олимпийские игры в Сидней, где Россия завоевала золотую медаль.

С 1999 года Погорелов выступал в составе иностранных гандбольных клубов. С 1999 по 2001 он играл за немецкие TBV Lemgo и Thsv Eisenach. С 2001 по 2003 выступал за испанскую «Сьюдад-Реаль», в составе которой стал обладателем Кубка Кубков в 2002 году. До 2008 года он играл за испанскую «Альхесирас».