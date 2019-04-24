Умер французский музыкант Дик Риверс

Французский певец и музыкант Дик Риверс умер в Париже в день своего 74-летия. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на его менеджера.

По словам представителя Риверса, музыкант скончался в больнице, у него было онкологическое заболевание.

Дик Риверс (настоящее имя Эрв Форнери) родился в 1946 году. Псевдоним он позаимствовал у персонажа Элвиса Пресли из фильма «Любить тебя», вышедшего в 1957 году.

Свою карьеру Риверс начал в 1961 году. Он — один из самых известных исполнителей французского рок-н-ролла в начале 1960-х вместе с Джонни Холлидеем и Эдди Митчеллом. Риверс записал 33 альбома, последний из них вышел в 2014 году.