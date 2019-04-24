В Японии приняли закон о компенсациях жертвам принудительной стерилизации

Японский парламент принял закон о выплате государственной компенсации в размере 3,2 млн иен ($28,6 тыс.) каждому человеку, который подвергся принудительной стерилизации, сообщает Kyodo.

Принудительная стерилизация для некоторых групп граждан в Японии существовала вплоть до 1996 года. Основанием для этого служил Закон о евгенике, принятый в 1948 году.

Стерилизации подлежали люди с психическими заболеваниями, умственными отклонениями или наследственными болезнями — чтобы предотвратить рождение «недостаточно хорошего» потомства. Наибольшее число стерилизаций было проведено в 60–70-х годах прошлого века, а последняя операция по этому закону состоялась в 1993 году.

На проведение стерилизации далеко не всегда получалось согласие людей, которые ей подлежали. По данным Министерства здравоохранения и ассоциации адвокатов Японии, около 25 тыс. человек в стране были стерилизованы, из них 16,5 тыс. человек были подвергнуты процедуре без их согласия. Сейчас в Японии идет порядка 20 судебных процессов, в рамках которых рассматриваются иски жертв стерилизации к правительству. Первое решение по одному из этих дел ожидается в конце мая, отмечает Reuters.

«Правительство искренне раскаивается и приносит свои извинения за страдания, вызванные принудительной стерилизацией», — заявил премьер-министр Синдзо Абэ.