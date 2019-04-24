Умер создатель клипов Киркорова и Ветлицкой Сергей Дубровский

Во вторник, 23 апреля, скончался оператор Сергей Дубровский, сообщил на своей странице в Facebook режиссер и продюсер Сергей Кальварский.

«Он был талантлив, образован, очень скромен и деликатен. Он видел мир через видоискатель совсем иначе, чем большинство», — написал Кальварский, не уточнив причину смерти.

Дубровский, выпускник операторского факультета ВГИК, в конце восьмидесятых начал работать в популярной ленинградской телепрограмме «Пятое колесо»​. Впоследствии он снимал клипы для известных исполнителей, включая Филиппа Киркорова, Наталью Ветлицкую, Жасмин и Владимира Преснякова. Дубровский также работал в документальном кино, сериалах и рекламных роликах.​