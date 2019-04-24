Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении. Об этом во время лекции во Всероссийском государственном университете юстиции заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.​ Видеозапись выступления опубликована в группе, посвященной его лекциям.

Читая лекцию, Бастрыкин достал лупу и сообщил слушателям, что благодаря этому инструменту он, «оказывается, недавно создал новый мем». Речь идет об официальных видео и фото СК с личного приема главы ведомства граждан в Москве в марте. Во время мероприятия Бастрыкин, изучая фотографию с ноутбука, начал рассматривать ее через лупу, что впоследствии вызвало обсуждение в сети.

Как пояснил на лекции глава СК, он ​«начал применять оптическое изображение на цифровое» и таким образом получил необходимое увеличение. «Это совмещение методов цифрового увеличения с оптическим», — добавил он. Аналогичное объяснение в марте давал СК, однако некоторые СМИ усомнились в правдивости пользы от использования лупы.