Суд в Петербурге расторг брак Кержакова и Тюльпановой

Петроградский районный суд расторг брак экс-футболиста «Зенита» Александра Кержакова и его супруги Миланы Кержаковой (Тюльпановой), сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Суд определил, что сын Кержаковых будет жить с матерью. Кроме того, суд постановил, что Кержаков должен выплачивать алименты в размере одной шестой части доходов, а с 2031 года — в размере одной четвертой.

В ноябре суд в Петербурге отказал в удовлетворении жалобы Кержакову, который пытался оспорить решение, согласно которому его сын во время бракоразводного процесса будет жить с матерью. До этого ребенок жил с отцом.

Кержаков и Тюльпанова поженились в 2015 году, в 2017-м у них родился сын. В мае 2018 года Кержакова объявила о разрыве отношений с футболистом.

Кержаков был нападающим футбольного клуба «Зенит» и сборной России, также играл за «Динамо» и испанскую «Севилью». В настоящий момент является тренером юношеской сборной России по футболу.