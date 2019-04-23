«Гормост» опроверг сообщения о затоплении Лефортовского тоннеля

Скопления воды в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы нет, движение осуществляется в штатном режиме. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ГБУ «Гормост».

«Все нормально, движение проходит в обычном режиме», — заявили РБК в пресс-службе ГИБДД по Москве.

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Днем 23 апреля очевидцы в соцсетях сообщили о том, что в районе Лефортово произошло подтопление, и вода попадает в находящийся рядом Лефортовсий тоннель. На видеокадрах видно, что сверху на автомобили в тоннеле льется вода. Скопления воды в тоннеле не видно, автомобили продолжают движение.Источник в экстренных службах подтвердил ТАСС, что вода в тоннель действительно поступает. «В каком объеме, в настоящее время устанавливается», — добавил он, уточнив, что движение в тоннеле не перекрывалось.