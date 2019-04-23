Медведеву показали макет мусоровоза нового типа

Исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин показал премьер-министру России Дмитрию Медведеву макет мусоровоза нового типа, передает «РИА Новости».

Российский премьер встретился с участниками форума «Чистая страна» в загородной резиденции. В ходе встречи Медведев поддержал использование механизмов льготного лизинга техники в обращении с коммунальными отходами. «Лизинг — да, безусловно, это правильно. Нужно пытаться лизинговые механизмы здесь использовать», — сказал он.

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Ранее стало известно, что Медведев подписал постановление, предусматривающее возможность изменения тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами. По его словам, это позволит регионам контролировать тарифы. Документ будет способствовать снижению тарифов, особенно в субъектах, где расходы на транспортировку составляют большую часть платы.

Новую систему обращения с отходами ввели в России с 1 января.