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РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
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Принятый за вора студент потребовал от Apple $1 млрд

В США 18-летний студент Усман Бах подал иск в суд против корпорации Apple на $1 млрд из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в фирменных магазинах, которая приняла его за преступника в розыске. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, его задержали в ноябре 2018 года у себя дома в Нью-Йорке по подозрению в серии краж в магазинах Apple. Ордер на его арест включал в себя фотографию с лицом, по мнению Баха, совсем не похожим на его. Более того, он отметил, что в день, когда была совершена одна из краж, юноша был на выпускном бале на Манхэттене.

Бах предположил, что настоящий вор мог воспользоваться его ученические водительские права, которые он ранее потерял, чтобы подтвердить свою личность. Таким образом, система распознавания лиц могла ошибочно связать настоящее лицо преступника с именем студента. ​

«Он был вынужден отвечать на многочисленные ложные обвинения, которые подвергли его серьезному стрессу и трудностям», — говорится в жалобе.

Apple и охранная фирма отказались прокомментировать Bloomberg поданный против них иск.

Теги: Apple, студент, иск в суд, ошибка
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