Умер великий герцог Люксембурга Жан

Великий герцог Люксембурга Жан, правивший в 1964–2000 годах, умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщил его сын, великий герцог Анри, говорится на сайте монаршего двора.

«С великой скорбью сообщаю о смерти моего любимого отца, его Королевского высочества, великого герцога Люксембургского Жана», — сказал Анри. Он добавил, что его отец умер в окружении родных.

Как уточняет Delano, на прошлой неделе великий герцог Жан был госпитализирован с легочной инфекцией, однако позднее монарший двор сообщил, что он поправился.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттль сообщил, что похороны состоятся 4 мая в соборе Люксембургской Богоматери.

Жан стал шестым великим герцогом Люксембурга в 1964 году, после отречения от престола его матери Шарлотты. В 1998 году он возложил большую часть своих обязанностей на сына Анри, а в 2000 году отрекся от престола.