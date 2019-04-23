Гол Овечкина не спас «Вашингтон» в матче с «Каролиной»

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:2 и сумела сравнять счет в серии, сообщает ESPN. Первый период выиграла столичная команда, а Александр Овечкин забросил свой очередной гол, однако затем клуб из Северной Каролины забросил четыре шайбы подряд.

В матче не обошлось без спорного момента. При счете 3:2 в пользу «Каролины» Овечкину удалось забросить шайбу, однако арбитры ее не засчитали. По их мнению, российский нападающий помещал вратарю хозяев Петру Мразеку.

Седьмой матч серии пройдет 25 апреля в Вашингтоне.