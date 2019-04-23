В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник на юге Мексики. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр стихии находился в 283 км к югу от города Пуэбла-де-Сарагоса. Очаг землетрясения залегал на глубине около 21 км.

Как отмечает Reuters, колебания от подземных толчков ощутили жители Мехико. В качестве меры предосторожности людей эвакуировали из нескольких офисных зданий города. К настоящему времени данных о погибших и пострадавших не поступало, отмечает агентство.

В феврале в на Гринице Мексики и Гватемалы произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,6, в результате которого частично разрушилось здание парламента Сальвадора.