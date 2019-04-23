СМИ сообщили о возгорании складов в Ленинградской области

Два склада размером 2 на 80 м. загорелись в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, первый склад полностью объят пламенем, площадь возгорания во втором достигла 400 кв. м. Общая площадь возгорания превысила 1,3 тыс. кв. м. На месте происшествия работают спасатели. Пожару присвоен второй ранг. Причины возгорания не называются.