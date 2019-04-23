Трамп заподозрил Джона Керри в незаконных контактах с Ираном

Бывший госсекретарь США Джон Керри мог нарушить закон Логана (закон, запрещающий американским гражданам вести переговоры с противниками государства). Об этом сообщил в своем Twitter президент США Дональд Трамп. По его мнению, Керри мог иметь незаконные связи с Ираном.

«Саудовская Аравия и другие страны, входящие в ОПЕК, более чем восполнят разницу в нефтяном потоке в наших санкциях против Ирана. Джон Керри и люди, которые помогли ему привести Иран к очень плохой ядерной сделке с Ираном. Большое нарушение закона Логана?», — написал Трамп.

Трамп также заверил, что благодаря действиям Саудовской Аравии и ОПЕК на рынке нефти не возникнет дефицита после ужесточения санкций против Ирана.

Конгресс США принял закон Логана (Logan Act) в 1799 году. Закон назвали в честь политика Джорджа Логана, пытавшегося в 1798 без разрешения администрации правительства вести с Францией переговоры об урегулировании разногласий в американо-французских отношениях. За время действия закона обвинения в его нарушении были вынесены дважды (в 1802 и 1852 годах), однако он никогда не применялся на практике.