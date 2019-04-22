Умер продюсер «Вечного сияния чистого разума» и «Выжившего» Стив Голин

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,79 -0,26 EUR Бирж. 71,83 -0,22 Brent 74,09 +2,90% USD Нал. 64,34 63,34 EUR Нал. 72,31 71,35 USD ЦБ 63,79 -0,17 EUR ЦБ 71,72 -0,20 EUR/USD 1,1258 +0,0015 BTC/USD Бирж. 5 412,70 +90,80 IMOEX 2 584,74 +0,81% RTSI 1 275,59 +1,17% DJIA 26 516,82 -0,16% Nasdaq 8 011,87 +0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
PPL $35 (+13,56%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
PPL $35 (+13,56%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 63,79 (-0,17) Quote, 14:01
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 71,72 (-0,2) Quote, 14:01
Ковальчук приехал в сборную России для подготовки к чемпионату мира Спорт, 22:54 Саакашвили ответил погранслужбе Украины фразой «немножко потерплю» Политика, 22:50 Умер продюсер «Вечного сияния чистого разума» и «Выжившего» Стив Голин Общество, 22:43 «Дочка» «Россетей» потратит ₽5 млрд на борьбу с потерями энергии в Чечне Политика, 22:34 Патриарх Филарет напомнил Зеленскому об отказе Украины от ядерного оружия Политика, 22:29 Коломойский назвал условие возвращения на Украину Политика, 22:11 Европейский бизнес обеспокоило решение суда по делу Baring Vostok Общество, 22:08 Близкие в меня не верят: как основать успешный IT-бизнес РБК и «Билайн» Бизнес, 21:58 Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников Общество, 21:43 Послы G7 поздравили Зеленского с победой на выборах президента Украины Политика, 21:34 Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына Политика, 21:30 Мадуро поздравил россиян с днем рождения Ленина Политика, 21:18 В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов Общество, 21:08 Россельхознадзор нашел запрещенные белорусские яблоки под картошкой Бизнес, 21:07
Общество ,  
0 
Умер продюсер «Вечного сияния чистого разума» и «Выжившего» Стив Голин

Продюсер Стив Голин умер в возрасте 64 лет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его представителей.

Он скончался вечером 21 апреля. Издание отмечает, что продюсер долгое время боролся с раком.

Голин получил два «Золотых глобуса» в 2016 году за фильм «Выживший» с Леонардо Ди Каприо и сериал «Мистер Робот». Он получил «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Дикие сердцем» Дэвида Линча.

Он также выступал продюсером таких картин, как «Вечное сияние чистого разума», «Вавилон», «Спящие», «Игра» «Быть Джоном Малковичем» и другие. Продюсер занимался сериалами «Настоящий детектив» и «13 причин почему».

Голин также является основателем компании Anonymous Content.

Теги: Лос-Анджелес, продюсер, кончина
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter