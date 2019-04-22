Общество , 21:08 Сделано для агрегаторов
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В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Шутят про депутатов все время: депутаты и депутаты, и во всем они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров», — сказал он в ходе круглого стола, посвященного 149-летию Владимира Ленина.
Депутат от ЛДПР также отметил отсутствие подобных шуток про губернаторов и правительство.
РБК запросил комментарий Comedy Club.