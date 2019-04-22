В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы ​Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Шутят про депутатов все время: депутаты и депутаты, и во всем они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров», — сказал он в ходе круглого стола, посвященного 149-летию Владимира Ленина.

Депутат от ЛДПР также отметил отсутствие подобных шуток про губернаторов и правительство.

РБК запросил комментарий Comedy Club.