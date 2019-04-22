«Открытие Холдинг» решил выйти из капитала кинотеатра «Художественный»

Акционеры компании «Открытие Холдинг» на общем собрании решили отказаться от участия в АО «Художественный». Об этом сообщается на сайте холдинга.

«Принять решение о прекращении участия акционерного общества «Открытие Холдинг» в акционерном обществе «Художественный», — говорится в сообщении.

В конце мая 2017 года компания «Открытие Холдинг» выкупила 33,33% акций АО «Пионер», которое затем переименовали в АО «Художественный». Отмечалось, что «Пионер» принадлежит A&NN Investments Ltd Александра Мамута, который также является акционером «Открытие Холдинга».

В 2016 году «Пионер» получил в управление до 2036 года московский кинотеатр «Художественный». Инвестиции планировалось направить на его реконструкцию.