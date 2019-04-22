Скворцова заявила о первой в мире пересадке ребенку легких и печени

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,88 -0,17 EUR Бирж. 71,89 -0,16 Brent 73,91 +2,65% USD Нал. 64,31 63,41 EUR Нал. 72,32 71,35 USD ЦБ 63,79 -0,17 EUR ЦБ 71,72 -0,20 EUR/USD 1,1250 +0,0007 BTC/USD Бирж. 5 347,80 +25,90 IMOEX 2 582,01 +0,71% RTSI 1 273,24 +0,99% DJIA 26 501,19 -0,22% Nasdaq 7 993,24 -0,06%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 63,79 (-0,17) Quote, 14:01
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 71,72 (-0,2) Quote, 14:01
Партнеры «не всерьез»: как молодому бизнесмену стать «своим» в деле РБК и «Билайн» Бизнес, 17:51 Вильфанд назвал 22 апреля самым теплым днем в Москве с начала года Общество, 17:49 Ведущий Норкин вернулся к работе после «исчезновения» из эфира НТВ Общество, 17:40 МИД рекомендовал россиянам не ездить на Шри-Ланку на фоне терактов Общество, 17:38 Нечего надеть: подберите гардероб на весну за одну минуту РБК и KUPIVIP.RU, 17:34 Киевский суд приостановил переименование Украинской православной церкви Общество, 17:32 Экономисты оценили влияние нацпроектов на рост ВВП Экономика, 17:26 «Открытие Холдинг» решил выйти из капитала кинотеатра «Художественный» Бизнес, 17:25 Кремль заявил об отсутствии переговоров с Лукашенко по качеству нефти Политика, 17:23 Как вернуть покупателя в торговый центр Pro, 17:22 Криптовалюта ATOM подорожала на 89% за месяц Крипто, 17:12 ФАС признала «дочку» Samsung виновной в координации цен на гаджеты Бизнес, 17:07 СК представил новую версию организации убийства следователя Шишкиной Общество, 17:07 Выходи на поле: где поиграть в футбол с друзьями на выходных РБК и Футболер, 17:06
Общество ,  
0 
Скворцова заявила о первой в мире пересадке ребенку легких и печени

Российские врачи первыми в мире провели успешную пересадку больному ребенку легких и печени, заявила журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, операция была проведена в Научном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов им. В.И.Шумакова (НМИЦ) в Москве.

«Это уникальная операция, в мире аналогов по детям нет», — пояснила министр, отметив, что в мире известны три неудачные попытки подобных трансплантаций пациентам в возрасте 25–30. «То есть это первая в мире проведенная успешная операция по одновременной пересадке трех органов», — подчеркнула Скворцова (цитата по ТАСС).

Пересадка легких и печени потребовалась ребенку, больному муковисцидозом, системным заболеванием, которое поражает легкие, печень, кишечник и поджелудочную железу.

Глава НМИЦ Сергей Готье пояснил, что операция, продолжавшаяся 16 часов, состоялась в феврале 2019 года, к настоящему времени ребенок чувствует себя хорошо и готов к выписке.

Теги: Врачи, Вероника Скворцова, Операция
Материалы по теме
Пересадка почки: как устроено донорство органов в России и мире
Общество
В НИИ Склифосовского назвали операцию по пересадке головы не уникальной
Общество
Итальянский хирург заявил об успешной пересадке головы трупу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter