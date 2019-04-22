Скворцова заявила о первой в мире пересадке ребенку легких и печени

Скворцова заявила о первой в мире пересадке ребенку легких и печени

Российские врачи первыми в мире провели успешную пересадку больному ребенку легких и печени, заявила журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, операция была проведена в Научном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов им. В.И.Шумакова (НМИЦ) в Москве.

«Это уникальная операция, в мире аналогов по детям нет», — пояснила министр, отметив, что в мире известны три неудачные попытки подобных трансплантаций пациентам в возрасте 25–30. «То есть это первая в мире проведенная успешная операция по одновременной пересадке трех органов», — подчеркнула Скворцова (цитата по ТАСС).

Пересадка легких и печени потребовалась ребенку, больному муковисцидозом, системным заболеванием, которое поражает легкие, печень, кишечник и поджелудочную железу.

Глава НМИЦ Сергей Готье пояснил, что операция, продолжавшаяся 16 часов, состоялась в феврале 2019 года, к настоящему времени ребенок чувствует себя хорошо и готов к выписке.