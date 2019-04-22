СК и прокуратура проверят данные о смерти ветерана в больнице на Урале

Следователи начали проверку, после того как 95-летний мужчина скончался в Кизильской районной больнице в Челябинской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

«В том числе будет проверена информация ряда СМИ о том, что причиной смерти явилось несвоевременное оказание медицинской помощи и дана уголовно-правовая оценка действиям персонала больницы», — говорится в сообщении. Прокуратура Челябинской области также начала проверку исполнения законодательства об охране здоровья.

20 апреля портал «Первый Кизильский» написал, что ветеран Великой Отечественной войны Никита Малахов умер у Кизильской районной больницы. Издание отмечало, что пенсионеру стало плохо, после чего его отвезли в больницу, однако там сообщили, что мест нет.

Впоследствии главврач больницы Алла Васильева заявила, что эта информация не соответствует действительности, так как на 19 апреля была назначена плановая госпитализация ветерана. Она добавила, что Малахову стало плохо, когда он поднимался по лестнице. По ее словам, он потерял сознание, и сотрудники больницы перенесли его в отделение, однако не смогли его спасти.

Глава минздрава Челябинской области Сергей Приколотин заявил, что министерство намерено привлечь к ответственности автора статьи о смерти ветерана у порога больницы, передает «URA.RU». Он назвал сообщение «недобросовестной подачей информации», которая дискредитирует врачей. «Поверьте, если бы это было правдой, я бы сам поехал в Кизил и разобрался не только как министр, но и как человек», — сказал он.