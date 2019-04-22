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QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
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Режиссер Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощник президента Татарстана Наталья Фишман поженились в казанском ЗАГСе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Фишман Марию Горожанинову.

«Сегодня утром в «Чаше» (центр семьи «Казан», построенный в виде казана, чаши. — РБК) Наталия Фишман расписалась с Тимуром Бекмамбетовым», — сказала она, не став уточнять, как именно молодожены празднуют это событие.

https://www.instagram.com/p/BwjXJgcBWLe/

Бекмамбетов опубликовал на своей странице в Instagram две фотографии: на одной изображены руки с обручальными кольцами на безымянном пальце, на другой — Фишман и Бекмамбетов вместе.

https://www.instagram.com/p/BwjXUt8BVmK/

Яндекс. Директ

Помощница президента Татарстана в профилях в социальных сетях Instagram и Facebook поменяла фамилию на Фишман-Бекмамбетову.

Издание KazanFirst уточняет, что после ЗАГСа молодожены устроили пикник на набережной озера Кабан, куда, в частности, приехали бывший премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, бизнесмен Дмитрий Еремеев, руководитель фонда «Живой город» Инна Яркова и другие.

Теги: Тимур Бекмамбетов, Татарстан, Казань, свадьба
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