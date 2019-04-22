Кабмин разрешил привлекать средства дольщиков при готовности дома на 30%

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое вводит послабления для застройщиков многоквартирных домов, сообщается на сайте кабмина.

Застройщики смогут привлекать средства дольщиков напрямую, без создания ​ эскроу-счетов по новым правилам, если дом готов более чем на 30%, следует из сообщения. Количество заключенных договоров долевого участия должно достигать как минимум 10% от количества жилых и нежилых помещений в жилом доме.

Если строительство идет в рамках договоров о развитии застроенной территории, комплексном освоении территории и других договоров, которые предусматривают сооружение инфраструктуры, которая затем перейдет в государственную или муниципальную собственность, то степень готовности таких домов должна составлять не менее 15%. Такие же критерии установлены для проектов, которые предусматривают ​снос застройщиком ветхого и аварийного жилья.

В исключительных случаях допускается готовность жилых домов не менее 6%. Для этого застройщик должен входить в перечень системообразующих организаций, а также строить не менее 4 млн кв. м не менее чем в четырех регионах. Такое же послабление предусмотрено для тех застройщиков, которые заключили соглашение на завершение строительства проблемных объектов других застройщиков.