В Рыбинске эвакуировали психоневрологический диспансер из-за пожара

Спасатели эвакуировали восемь человек из психоневрологического диспансера в Рыбинске из-за пожара. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

«Сообщение в 14:00 поступило. На место выехали 10 единиц техники и 47 единиц личного состава. Он [диспансер] без круглосуточного пребывания, восемь человек эвакуированы», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что информация о пострадавших не поступала. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в 14:25. Сейчас ведется проливка конструкций. Площадь пожара составила около 50 кв. м.