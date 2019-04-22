Общество , 15:25
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В Рыбинске эвакуировали психоневрологический диспансер из-за пожара
Спасатели эвакуировали восемь человек из психоневрологического диспансера в Рыбинске из-за пожара. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
«Сообщение в 14:00 поступило. На место выехали 10 единиц техники и 47 единиц личного состава. Он [диспансер] без круглосуточного пребывания, восемь человек эвакуированы», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что информация о пострадавших не поступала. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в 14:25. Сейчас ведется проливка конструкций. Площадь пожара составила около 50 кв. м.