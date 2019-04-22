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Общество ,  
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В Москве нашли мертвой экс-чемпионку России по тайскому боксу
Кристина Мялина (Фото: Алексей Трунов / Роман Петров / Sportbox.ru)

В Москве нашли тело бывшей чемпионки России по тайскому боксу Кристина Мялину, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве, передает ТАСС. Ей было 26 лет.

Признаков насильственной смерти при осмотре тела следователи не нашли. Назначена судмедэкспертиза, процессуальное решение пока не принято, добавили следователи.

Ранее агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах передало, что тело нашли накануне, 21 апреля, в 15:20 мск.

«Она выступала за нашу федерацию в 2012–2013 годах, победила на кубке России, потом ездила в Португалию, где неудачно выступила, получила травму, после чего от нас больше не выступала», — сообщили РБК в пресс-службе Федерации тайского бокса Московской области.

Победу на кубке России она одержала в марте 2013 года, когда училась в Институте спорта и физического воспитания университета. Она выступала в составе сборной команды Московской области.

Теги: новости РБК
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