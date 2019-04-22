Экс-главу ростовского филиала Россельхозбанка отправили в СИЗО

Бывшего директора ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Игоря Пятигорца отправили в СИЗО по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РБК Ростов-на-Дону со ссылкой на пресс-службу Ленинского городского суда.

«Следователь выходил с ходатайством об аресте и суд его удовлетворил», — заявили в суде.

РБК направил запрос в Россельхозбанк.

Игорь Пятигорец был задержан в Ростове 19 апреля. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему вменяют причинение ущерба в размере 150-160 млн руб.



Источник РБК Ростов-на-Дону заявил, что задержание экс-банкира может быть связано с возбужденным в 2017 году уголовным делом в отношении сотрудников ростовского регионального филиала Россельхозбанка по факту хищения 200 млн руб. Сразу после того, как правоохранительные органы завели дело, Пятигорец покинул занимаемую им должность. Он также являлся депутатом Заксобрания Ростовской области, входил в созывы с первого по пятый.